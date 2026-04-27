Рэпер Нигатив одержал первую победу в дрифте. Как прошёл этап RDS Open-2026 в Рязани

Новый сезон Открытого чемпионата РДС начался с победы прошлогоднего новичка, известного широкой публике по музыке и кино.

25 и 26 апреля на территории автоспортивного комплекса «Атрон» в Рязани прошёл первый этап Открытого чемпионата РДС (RDS Open) 2026 года. Победу одержал петербуржский гонщик Tamashi Racing Владимир «Нигатив» Афанасьев, для которого этот успех стал первым в спортивной карьере.

Победу в квалификационных заездах в субботу праздновал москвич, действующий чемпион RDS Open в зачёте Pro Анатолий Щербак, выполнивший судейское задание на 98 баллов из 100 возможных. Именно он и стал соперником Афанасьева в финале.

Пилот Tamashi Racing, в первом раунде выбивший своего напарника по команде Станислава Антропова, получил в финале высокую оценку от судей как во время проезда лидером, так и преследователем. По итогам этапа он заработал 262 балла против 202 очков у своего оппонента по финальному заезду.

Афанасьев выступает в Открытом чемпионате РДС по дрифту второй сезон. Поклонникам музыки и кино он больше известен как рэпер и актёр под сценическим псевдонимом Нигатив.

«Для меня эта победа стала первой в спортивной карьере, и после объявления результатов я был невероятно тронут. Я счастлив, и, несмотря на то, что не все мои проезды прошли гладко, результат, безусловно, радует», — поделился впечатлениями победитель стартового этапа RDS Open-2026.

В командном зачёте выиграла Tamashi Racing, за которую вместе с Афанасьевым и Антроповым выступал Игорь Озолин. Второе место заняла команда STAR PЁR STARS AIMOL, цвета которой защищали Дмитрий Добровольский, Владислав Ерофеев и Сергей Корнеев. Дополнили призовую тройку Алексей Разинков и Руслан Арефьев из команды ЦМРБанк.

RDS Open-2026. 1-й этап. АСК «Атрон». Топ-3 личного зачёта

Владимир Афанасьев (Санкт-Петербург, Tamashi Racing) — 262 балла; Анатолий Щербак (Москва) — 202 балла; Владислав Ерофеев (Георгиевск, STAR PЁR STARS AIMOL) — 162 балла.

RDS Open-2026. 1-й этап. АСК «Атрон». Топ-3 командного зачёта

Tamashi Racing — 301 балл. STAR PЁR STARS AIMOL — 246 баллов. ЦМРБанк — 117 баллов.

Второй этап RDS Open-2026 пройдёт 16 и 17 мая на территории столичного Центра технических видов спорта «Москва». А уже 2-3 мая на автодроме Moscow Raceway в Москве стартует сезон Гран-При Российской Дрифт Серии (RDS GP). Билеты доступны на сайте tickets.vdrifte.ru.

RDS GP возвращает международный статус: 2-3 мая в Москве стартует новый сезон