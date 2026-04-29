Как подорожали автомобили в России с 2014 года

12 лет назад новый легковой автомобиль стоил дешевле, чем подержанная легковушка сейчас.

© Сергей Бобылев/Коммерсантъ

За последние 12 лет новые и подержанные легковые автомобили в России подорожали более чем в два раза. Об этом рассказал гендиректор «Автостата» Сергей Целиков в своём Телеграм-канале.

Если в 2014 году легковушку без пробега можно было купить в среднем за 1,20 млн рублей, то в 2026 году новая машина обойдётся в 3,79 млн рублей. Таким образом, стоимость выросла на 216%.

Чуть меньше, в процентном соотношении, на 210%, взлетела средняя цена подержанного автомобиля — с 435 тысяч до 1,35 млн рублей. То есть сейчас «бэушка» стоит дороже, чем новое авто 12 лет назад.

Как менялись цены на новые и подержанные легковые автомобили в России с 2014 года:

2014: новые авто – 1,20 млн рублей, б/у – 435 тысяч рублей

2015: новые авто +26%, б/у +17%

2016: новые авто +21%, б/у +2%

2017: новые авто +11%, б/у +6%

2018: новые авто −1%, б/у +3%

2019: новые авто +9%, б/у +3%

2020: новые авто −5%, б/у +28%

2021: новые авто +30%, б/у +28%

2022: новые авто +11%, б/у +52%

2023: новые авто +12%, б/у +18%

2024: новые авто −8%, б/у +3%

2025: новые авто +8%, б/у −7%

2026: новые авто – 3,79 млн рублей, б/у – 1,35 млн рублей

«В последние пару лет цены на автомобили (как новые, так и с пробегом) «успокоились». Видимо, соотношение между покупательской способностью и ценами на автомобили находится на пределе», – заключил Целиков.

Как подорожали авто в 2025-м и что будет с ценами в 2026-м