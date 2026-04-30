Утильсбор хотят отменить, но не для всех

Кто сможет рассчитывать на льготу?

Несколько категорий граждан в России могут получить льготу в виде освобождения от начисления утильсбора на автомобили. Соответствующий законопроект внесён на рассмотрение в Государственную Думу.

Авторы проекта предлагают освободить от уплаты утилизационного сбора многодетные семьи, семьи, имеющие детей-инвалидов, инвалидов I группы и ветеранов боевых действий. Они отмечают, что именно эти категории граждан пострадали сильнее остальных из-за новых правил расчёта «утиля», вступивших в силу с 1 декабря 2025 года.

Новая система расчёта утильсбора учитывает не только объём двигателя, но и его мощность, если отдача составляет от 160 л. с. Это привело к существенному увеличению разового платежа, взимаемого при растаможке или выпуске машины с российского завода. Так, если раньше «утильсбор» для физлиц на Toyota RAV4 с 205-сильным двигателем 2,5составлял 3400 рублей, то теперь — 1 966 600 рублей.

«Введение льгот для указанных категорий граждан позволит сохранить доступность транспорта для наиболее уязвимых физических лиц, которым транспортные средства необходимы для полноценного передвижения», — сказано в пояснительной записке.

Документ передан Председателю Госдумы Вячеславу Володину и будет предварительно рассмотрен в нижней палате парламента. Далее, в соответствии с регламентом, законопроект направят на рассмотрение профильного комитета, после чего он может быть вынесен на пленарное заседание для первого чтения.

