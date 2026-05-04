В России резко вырос спрос на автомобили Lada

Продажи Granta, Vesta, Iskra, Largus и других моделей АвтоВАЗа пошли вверх.

Спрос на новые автомобили Lada в России увеличился более чем на 10% за один месяц. Об этом сообщил АвтоВАЗ, подводя итоги апреля 2026 года.

За второй месяц весны россияне купили 31 172 автомобиля отечественной марки, что примерно на 12% больше, чем в марте, и более чем на 4% выше показателя апреля прошлого года.

Самой востребованной моделью Lada остаётся Granta: продано 11 496 автомобилей (+13% к марту). Новая модель Iskra, которая вышла на рынок в июле прошлого года, впервые преодолела рубеж в три тысячи штук за месяц — реализовано 3212 автомобилей (+24%).

Самый впечатляющий рост продаж продемонстрировала Vesta. По сравнению с мартом спрос на эти седаны и универсалы увеличился на 30% — было реализовано 6080 автомобилей.

Реализация Largus составила 2645 автомобилей, что на 3% превышает результат предыдущего месяца. А вот продажи внедорожников семейства Niva остались примерно на том же уровне, что и в марте: продано 7189 экземпляров.

