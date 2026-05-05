Бензин в Москве продолжает стремительно дорожать

Стало известно, как изменилась стоимость автомобильного топлива на московских заправках в начале мая.

Средняя стоимость бензина на автозаправочных станциях в Москве за последнюю неделю, с 27 апреля по 4 мая, выросла на 11 копеек против 13 копеек неделей ранее. Об этом по итогам мониторинга цен сообщила Московская топливная ассоциация (МТА).

Сильнее всего подорожал премиальный бензин АИ-100, который прибавил в цене 18 копеек. АИ-92 и АИ-95 прибавили на 7 и 8 копеек соответственно. Дизельное топливо за неделю выросло в стоимости на 7 копеек.

Как изменилась стоимость бензина и дизтоплива на московских АЗС с 27 апреля по 4 мая:

АИ-92: +7 копеек, с 64,13 до 64,20 рубля.

АИ-95: +8 копеек, с 70,65 до 70,73 рубля.

АИ-100: +18 копеек, с 96,15 до 96,33 рубля.

ДТ: +7 копеек, с 77,23 до 77,30 рубля.

Об изменении цен на бензин и дизельное топливо в конце апреля — начале мая по всей стране расскажет Росстат в ближайшую среду, 6 мая.

