Утильсбор и высокие ставки снизили выдачу автокредитов

Стало известно, насколько сократился объём выданных автокредитов с 2024 года.

За последние два года объём выданных автокредитов в России сократился почти в полтора раза. Об этом при подведении итогов первого квартала 2026 года сообщило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

В январе — марте текущего года банки выдали россиянам в общей сложности 306,9 млрд рублей на покупку автомобилей. Это на 21,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года (252,9 млрд рублей), но значительно меньше, чем в первом квартале 2024 года. Два года назад было выдано автокредитов на сумму 560,7 млрд рублей, то есть на 45,3% больше, чем сейчас.

«Такое существенное сокращение выдачи автокредитов объясняется ростом ставок и утилизационного сбора, а также ужесточением денежно-кредитной политики регулятора, направленной на охлаждение кредитного рынка», — объяснили в НБКИ.

Наибольший объём выданных автокредитов в первом квартале нынешнего года зафиксирован в Москве (33,7 млрд рублей), Московской области (26,8 млрд рублей), Санкт-Петербурге (18,5 млрд рублей), Краснодарском крае (15,4 млрд рублей) и Республике Татарстан (14,6 млрд рублей).

