Pirelli объявила тему календаря 2027 года

Впервые в истории к работе над проектом The Cal были привлечены сразу два фотографа.

© Pirelli

Компания Pirelli анонсировала тему своего календаря на 2027 год. Новое, 53-е по счёту издание будет посвящено Индии. Причём впервые в истории проекта к работе были приглашены сразу два фотографа, рассказали в пресс-службе компании.

Созданием фотографий для нового календаря Pirelli занялись всемирно известный норвежский фотограф Сольве Сундсбо и выдающийся индийский мастер Рагху Рай. Их произведения отразят культуру, традиции, людей и атмосферу Индии через два гармонично дополняющих друг друга художественных взгляда.

© Pirelli

К сожалению, Рагху Рай не успел завершить работу: 26 апреля один из самых известных фотографов Индии скончался. Замысел отца реализует его дочь Авани Рай, признанный фотохудожник международного уровня.

«Работа моего отца для Pirelli стала посвящением Индии, отражением его взгляда на жизнь, на современных людей и многообразие этой земли. Для меня крайне важно завершить этот проект», — отметила Авани Рай.

Сольве Сундсбо, который ранее уже сотрудничал с Pirelli, представит своё оригинальное прочтение темы Индии.

«Это уникальный шанс исследовать загадочную Индию. Мы приложим все усилия, чтобы через этот календарь передать красоту страны и почтить память Рагху Рая», — рассказал норвежский фотограф.

Календарь Pirelli выходит с 1964 года. За это время он стал не просто красивым фотоальбомом, а настоящим произведением искусства, отражающим современные тенденции и культуру. Каждый выпуск — это смелый визуальный эксперимент.

В разные годы над календарём Pirelli работали самые известные фотографы мира. Среди них — Хельмут Ньютон, Энни Лейбовиц, Стив МакКарри, Брюс Вебер, Питер Линдберг и Тим Уокер.

Эти культовые автомобили создал один и тот же дизайнер: отмечаем юбилей двух легенд