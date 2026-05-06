Водители могут потерять 300 000 рублей из-за ограничений интернета
Выяснились некоторые нюансы при оформлении ДТП без вызова ГИБДД.
Оформление ДТП по европротоколу практически теряет смысл при неработающем интернете. Такой неожиданный вывод следует из публикации Российского союза автостраховщиков (РСА).
Европротокол — это оформление дорожно-транспортного происшествия без вызова сотрудников ГИБДД. С помощью такого способа водители могут самостоятельно зафиксировать обстоятельства аварии, получить сведения для передачи в страховые компании и оперативно покинуть место происшествия, чтобы не затруднять движение. Одно из условий — отсутствие пострадавших в ДТП, и, как выясняется, наличие интернета, об ограничениях которого в Москве и Московской области на этой неделе сообщили некоторые операторы.
«Если интернет не работает, то и электронный сервис “Оформление европротокола онлайн” не может быть использован для оформления документов о ДТП», — пояснил замначальника управления методологии урегулирования убытков РСА Андрей Маклецов.
Оформить извещение о ДТП в страховую компанию всегда можно на бумажном бланке, если он, конечно, имеется под рукой. Главная сложность заключается в том, что в процедуре европротокола ключевую роль играет фотофиксация данных о ДТП. Она выполняется с помощью мобильного приложения, и здесь без интернета не обойтись.
Предусмотрены четыре сценария оформления ДТП по европротоколу:
- Есть фотофиксация и нет разногласий между участниками ДТП: максимальная страховая выплата пострадавшему — до 400 000 рублей;
- Нет фотофиксации, но не имеется разногласий: выплата до 100 000 рублей;
- Есть фотофиксация, но имеются разногласия: выплата до 200 000 рублей;
- Есть разногласия и нет фотофиксации: выплата не предусмотрена.
Таким образом, и без доступа в интернет можно оформить ДТП, не вызывая инспекторов ГИБДД. Однако максимальная выплата по полису ОСАГО составит 100 000 рублей, поскольку не получится отправить страховщикам фотографии повреждённых автомобилей.
Если лимита в 100 тысяч рублей не хватит на ремонт машины, то остаётся единственный вариант — вызвать на место аварии сотрудника ГИБДД. Максимальная страховая выплата при ДТП, оформленном дорожным инспектором, составляет 400 000 рублей.
