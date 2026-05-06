Водители могут потерять 300 000 рублей из-за ограничений интернета

Выяснились некоторые нюансы при оформлении ДТП без вызова ГИБДД.

© Анатолий Жданов/Коммерсантъ

Оформление ДТП по европротоколу практически теряет смысл при неработающем интернете. Такой неожиданный вывод следует из публикации Российского союза автостраховщиков (РСА).

Европротокол — это оформление дорожно-транспортного происшествия без вызова сотрудников ГИБДД. С помощью такого способа водители могут самостоятельно зафиксировать обстоятельства аварии, получить сведения для передачи в страховые компании и оперативно покинуть место происшествия, чтобы не затруднять движение. Одно из условий — отсутствие пострадавших в ДТП, и, как выясняется, наличие интернета, об ограничениях которого в Москве и Московской области на этой неделе сообщили некоторые операторы.

«Если интернет не работает, то и электронный сервис “Оформление европротокола онлайн” не может быть использован для оформления документов о ДТП», — пояснил замначальника управления методологии урегулирования убытков РСА Андрей Маклецов.

Оформить извещение о ДТП в страховую компанию всегда можно на бумажном бланке, если он, конечно, имеется под рукой. Главная сложность заключается в том, что в процедуре европротокола ключевую роль играет фотофиксация данных о ДТП. Она выполняется с помощью мобильного приложения, и здесь без интернета не обойтись.

Предусмотрены четыре сценария оформления ДТП по европротоколу:

Есть фотофиксация и нет разногласий между участниками ДТП: максимальная страховая выплата пострадавшему — до 400 000 рублей;

Нет фотофиксации , но не имеется разногласий: выплата до 100 000 рублей;

, но не имеется разногласий: выплата до 100 000 рублей; Есть фотофиксация, но имеются разногласия: выплата до 200 000 рублей;

Есть разногласия и нет фотофиксации: выплата не предусмотрена.

Таким образом, и без доступа в интернет можно оформить ДТП, не вызывая инспекторов ГИБДД. Однако максимальная выплата по полису ОСАГО составит 100 000 рублей, поскольку не получится отправить страховщикам фотографии повреждённых автомобилей.

Если лимита в 100 тысяч рублей не хватит на ремонт машины, то остаётся единственный вариант — вызвать на место аварии сотрудника ГИБДД. Максимальная страховая выплата при ДТП, оформленном дорожным инспектором, составляет 400 000 рублей.

В этих регионах России чаще всего оформляют ДТП без вызова ГИБДД