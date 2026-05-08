ГИБДД проведёт тотальные проверки водители в праздничные выходные 9-11 мая

Сотрудники ДПС будут тормозить все автомобили подряд.

Госавтоинспекция (ГИБДД) проведёт массовые проверки водителей на дорогах в праздничные выходные 9-11 мая. Особое внимание экипажи ДПС в различных регионах России уделят поиску нетрезвых водителей.

Оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель» запланировано в отдельных районах Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленобласти, в Нижегородской, Рязанской, Самарской, Тульской, Тверской, Саратовской, Брянской, Кировской, Ульяновской, Костромской, Свердловской, Калужской, Архангельской, Челябинской, Волгоградской областях. Также в списке субъектов, где пройдут массовые проверки водителей, — Республики Башкортостан, Мордовия, Крым, Карелия, Татарстан, Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО), Краснодарский, Хабаровский и Красноярский края.

В ходе массовых/сплошных проверок сотрудники ДПС останавливают все подряд автомобили. Пьяных водителей выявляют визуально по таким признакам, как запах алкоголя, сбивчивая речь, неадекватная реакция на вопросы, нарушенная координация движений, покраснение лица, расширенные зрачки.

В случае положительного результата на алкотестере задержанный на месте отстраняется от управления автомобилем, а его транспортное средство отправляют на штрафстоянку. Сам автомобилист направляется инспектором на медицинское освидетельствование. Если результаты проверки в медучреждении подтвердятся, то нарушитель лишится водительских прав на 1,5–2 года и получит штраф в размере 45 000 рублей.

Помимо поиска нетрезвых водителей, экипажи ДПС и полиция будут в усиленном режиме пресекать другие нарушения правил дорожного движения (ПДД), такие как выезд на встречную полосу и езда без использования ремней безопасности. Также они будут вычислять автомобили с грязными или скрытыми номерами и водителей, севших за руль после лишения прав. Запланированы на ближайшие выходные и проверки по соблюдению правил перевозки детей — в частности, наличию в машине детского кресла или бустера.

ГИБДД призывает граждан не оставаться равнодушными и сообщать о фактах нарушений ПДД по номеру дежурной части своего региона, по единому номеру 112 или на круглосуточную горячую линию МВД по номеру 8-800-222-74-47 (звонок по России бесплатный).

