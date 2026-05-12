Путин сел за руль внедорожника Aurus: что это за автомобиль и сколько стоит

Российский лидер приехал на джипе Aurus Komendant к своей первой учительнице.

Президент России Владимир Путин лично сел за руль внедорожника российской марки Aurus. Кадры опубликовал официальный канал Кремля в MAX.

Глава государства заехал в гостиницу на Арбате за своей первой учительницей Верой Гуревич. После встречи с букетом цветов он предложил ей сесть в автомобиль, а сам снова занял место за рулём и направился на ужин в кремлёвскую резиденцию.

Путин не раз появлялся на публике за рулём седана Aurus Senat. В 2018 году он прокатил по Олимпийскому парку в Сочи президента Египта Абдельфаттаха ас-Сиси, а в 2023-м приехал на этой машине на космодром Восточный, где встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Однако на джипе Aurus Komendant он проехал впервые — по крайней мере, на публике.

Внедорожник Aurus Komendant: что это за автомобиль?

Aurus Komendant — это полноразмерный кроссовер класса люкс. Название модели является отсылкой к Комендантской башне Московского Кремля. Премьера автомобиля состоялась осенью 2022 года, а серийный выпуск стартовал на заводе в Елабуге спустя несколько месяцев. С феврале 2023-го автомобиль состоит в Гараже особого назначения ФСО России, который обслуживает первых лиц государства.

Технические характеристики Aurus Komendant:

Габариты: длина — 5380 мм, ширина — 2004 мм, высота — 1820 мм, колёсная база — 3100 мм.

Колёса: 20-дюймовые в базе, опционально R21 или R22.

Дорожный просвет: 230 мм.

Силовая установка: гибридная (бензиновый 4,4-литровый V8, 598 л.с. + электромотор 62 л.с.), суммарный крутящий момент — 880 Н·м.

Разгон до 100 км/ч: 6,5 секунды.

Максимальная скорость: 220 км/ч.

Коробка передач: 9-ступенчатая автоматическая.

Режимы движения: авто, спортивный, комфортный, внедорожный, имеется ассистент спуска с горы.

Привод: полный.

Внедорожник оснащён комплексной системой помощи водителю ADAS, ЭРА-ГЛОНАСС, четырёхзонным климат-контролем, мультимедийной системой с Wi-Fi и Bluetooth, проекционным дисплеем, камерами кругового обзора. Для отделки салона используются натуральная кожа, дерево и металл, возможна персонализация интерьера и экстерьера.

Цена Aurus Komendant составляет от 40 до 50 миллионов рублей в зависимости от комплектации и индивидуальных опций.

