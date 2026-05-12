Названы самые популярные б/у автомобили в России

Топ-10 наиболее востребованных машин с пробегом в апреле 2026 года.

Продажи подержанных легковых автомобилей в России за апрель выросли на 14% и достигли рекордного показателя с начала 2026 года. Такие данные привел «Автостат Инфо» при подведении итогов месяца.

Всего за второй месяц весны на российском вторичном рынке было продано 571 706 автомобилей. Это на 13,8% больше, чем в марте, и на 6,6% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

Рейтинг продаж подержанных автомобилей в апреле возглавила Lada Granta, реализованная в количестве 14 085 штук. Вслед за российским бестселлером разместились две популярные корейские модели — Kia Rio и Hyundai Solaris.

Десять самых продаваемых б/у автомобилей в России в апреле 2026 года:

Lada 2190 Granta — 14 085 штук; Kia Rio — 11 436; Hyundai Solaris — 10 880; Lada 2107 — 10 706; Lada Vesta — 10 487; Toyota Corolla — 9967; Lada Niva Legend — 9846; Ford Focus — 9845; Lada 2114 Samara — 9030; Lada 2170 Priora — 9277.

В марочном рейтинге лидирует Lada с объёмом продаж 133 059 единиц. Второе место у Toyota (58 825), третье — у Kia (31 930). Замыкают топ‑5 лидеров Hyundai (30 474) и Volkswagen (25 245).

