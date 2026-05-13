Роботакси Tesla высадило пассажира посреди дороги

Масштабный тест-драйв беспилотных такси Tesla обернулся провалом.

В июне 2025 года компания Tesla запустила в Остине, штат Техас, своё фирменное роботакси. Этой весной сеть беспилотных поездок была расширена на Даллас и Хьюстон. Однако пока работа инновационного сервиса далека от идеала и доставляет массу неудобств клиентам.

Reuters провело эксперимент: во всех трёх доступных локациях роботакси протестировали корреспонденты информационного агентства. На сегодняшний день в качестве беспилотной машины доступен только электрический кроссовер Tesla Model Y.

Один журналист прождал машину почти два часа для поездки, которая занимает 20 минут. В другом случае поиск роботакси занял полчаса, машина выехала, а за назначенные 13 минут до её приезда заказ был отменён без всяких на то причин. Даже в Остине, где сервис работает уже почти год, примерно в половине случаев время ожидания превышает 15 минут, а в четверти случаев — 25 минут. В 27% случаев свободных машин нет вообще.

Но одним только долгим ожиданием проблемы беспилотного такси Tesla не ограничиваются. Во время одной из поездок автопилот выбрал не самый быстрый маршрут, а потом высадил пассажира посреди пути — в 15 минутах ходьбы от конечного пункта.

В другом случае роботакси не смог повернуть налево на сложном перекрёстке. После этого Tesla Model Y совершила несколько кругов по кварталу, но так и не свернула налево, хотя никаких запрещающих знаков на этом участке не было. Проблему удалось решить лишь с помощью удалённого оператора. Кстати, бывает и так, что роботакси приезжает с инженером-оператором на переднем пассажирском сиденье.

Так что, несмотря на амбициозные заявления Илона Маска о том, что скоро роботакси Tesla будут обслуживать половину населения США, сервис пока «сырой», а автопарк катастрофически мал. Комментировать исследование журналистов в компании отказались.

