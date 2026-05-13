ГИБДД сможет быстрее задерживать нетрезвых водителей
Госдума РФ утвердила поправки в законе.
Процедура задержания пьяного водителя сотрудниками ГИБДД будет упрощена. Соответствующий законопроект утверждён в третьем, окончательном чтении в Госдуме РФ.
Согласно одобренному пакету поправок, количество заполняемых документов при оформлении нетрезвого водителя будет сокращено. Сейчас инспекторы ДПС оформляют до шести бумаг:
- протокол об административном правонарушении;
- протокол об отстранении от управления автомобилем;
- протокол о задержании транспортного средства;
- акт освидетельствования на состояние алкогольного опьянения;
- протокол, если водитель не согласен с результатами алкотестера;
- рапорт сотрудника, оформлявшего все эти документы.
Авторы проекта поправок пояснили, что все эти бланки однотипные и содержат схожие сведения: ФИО, место жительства, номер машины, место и время выявления нарушения. При этом оформление каждого протокола занимает около пяти минут.
В целях упрощения процедуры и экономии времени предлагается не составлять отдельные протоколы, а делать необходимые отметки в одном или двух постановлениях. Благодаря этому сократятся и расходы ГИБДД на бланки.
Стоит отметить, что изменится только порядок и скорость оформления нарушения сотрудниками дорожной полиции. Регламент медицинского освидетельствования и штрафы за езду в нетрезвом виде останутся прежними.
Теперь законопроект поступит на одобрение в Совет Федерации, после чего будет передан на подпись президенту России Владимиру Путину и вступит в силу.
