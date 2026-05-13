ГИБДД сможет быстрее задерживать нетрезвых водителей

Госдума РФ утвердила поправки в законе.

Процедура задержания пьяного водителя сотрудниками ГИБДД будет упрощена. Соответствующий законопроект утверждён в третьем, окончательном чтении в Госдуме РФ.

Согласно одобренному пакету поправок, количество заполняемых документов при оформлении нетрезвого водителя будет сокращено. Сейчас инспекторы ДПС оформляют до шести бумаг:

протокол об административном правонарушении;

протокол об отстранении от управления автомобилем;

протокол о задержании транспортного средства;

акт освидетельствования на состояние алкогольного опьянения;

протокол, если водитель не согласен с результатами алкотестера;

рапорт сотрудника, оформлявшего все эти документы.

Авторы проекта поправок пояснили, что все эти бланки однотипные и содержат схожие сведения: ФИО, место жительства, номер машины, место и время выявления нарушения. При этом оформление каждого протокола занимает около пяти минут.

В целях упрощения процедуры и экономии времени предлагается не составлять отдельные протоколы, а делать необходимые отметки в одном или двух постановлениях. Благодаря этому сократятся и расходы ГИБДД на бланки.

Стоит отметить, что изменится только порядок и скорость оформления нарушения сотрудниками дорожной полиции. Регламент медицинского освидетельствования и штрафы за езду в нетрезвом виде останутся прежними.

Теперь законопроект поступит на одобрение в Совет Федерации, после чего будет передан на подпись президенту России Владимиру Путину и вступит в силу.

