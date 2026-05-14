Водители смогут сравнить стоимость автоуслуг прямо в 2ГИС

Это расширяет сценарии поиска мест в городе: теперь можно выбирать не только по расположению, цене, рейтингу и отзывам, но и по наличию и размеру скидки.

Геосервис 2ГИС, партнёр Прайм, начал показывать скидки в организациях категории Авто — например, в автосалонах, автомойках и студиях детейлинга. Их легко найти рядом:

достаточно открыть новый раздел «Скидки для вас» на стартовой странице или воспользоваться поиском — например, ввести запрос «Скидки для вас» или «Скидки c Праймом», а затем выбрать нужную категорию.

Автовладельцы могут найти скидки на услуги мойки машины и детейлинга, или выгодно купить автомобильные аксессуары. Кроме того, скидки действуют в некоторых автошколах и сервисах по ремонту и тюнингу мототехники. Кроме того, скидки с Праймом доступны в 2ГИС в ресторанах, фитнес-клубах и других заведениях Москвы, Санкт-Петербурга и других городов-миллионников. География и число предложений будут расширяться.

Чтобы получить скидку в организации, достаточно открыть её карточку в 2ГИС и перейти в раздел «Обзор». Там отображаются доступные предложения: при выборе одного из них приложение проверит наличие подписки Прайм и покажет промокод.

2ГИС помогает выбирать места в городе — от кофеен и фитнес-клубов до сервисов, магазинов и автоуслуг. Теперь к привычным критериям выбора в геосервисе добавляется выгода: на карте видно, где можно получить скидку. Это поможет находить интересные предложения и чаще пробовать новое — с уверенностью, что выбор сделан правильно. Подписчики Прайма первыми смогут получить больше выгоды от посещения новых мест и дополнительно сэкономить там, где уже бывают.

После авторизации пользователи с подпиской Прайм смогут вернуться к выбранному предложению, и сервис подскажет, как применить скидку. Для пользователей, которые ещё не оформили подписку Прайм, воспользоваться предложением можно будет, нажав «Получить скидку» в карточке выбранного поставщика услуги.

