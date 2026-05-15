Утильсбор обрушил поставки корейских авто в Россию

Ввоз корейских «бэушек» упал почти на 60%.

Новые правила начисления утильсбора, вступившие в силу с 1 декабря 2025 года, сильно ударили по импорту подержанных корейских автомобилей. Поставки рухнули более чем в два раза.

Как рассказал генеральный директор «Автостата» Сергей Целиков, если в январе-апреле прошлого года из Южной Кореи в Россию завезли 22 855 «бэушек», то за первые четыре месяца 2026-го — всего 9288 штук. То есть импорт сократился на 59,4%.

«Связано это в первую очередь с введением коммерческого утильсбора на автомобили мощностью свыше 160 л.с. Именно они являлись основой импорта в Россию. Выбор интересных маломощных автомобилей в Корее не столь велик, как в Китае», — рассказал Целиков в своём Телеграм-канале.

С 1 декабря прошлого года утильсбор на автомобили с двигателем от 160 л.с. рассчитывается не только по году выпуска машины и рабочему объёму мотора, но и по мощности. Это привело к их удорожанию на 10-25% в зависимости от модели и отдачи силового агрегата.

В основном из Кореи на российский вторичный рынок везут автомобили Kia (31,2%) и Hyundai (17,5%). Поставляют и машины европейских марок, таких как Volkswagen (7,8%), BMW (7%), Mercedes-Benz (4%).

