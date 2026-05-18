Раскрыты реальные масштабы подорожания бензина в России

Рост цен на топливо более чем вдвое обогнал инфляцию.

Бензин на российских заправках подорожал на 13% за последние 12 месяцев. Об этом рассказал Росстат по итогам мониторинга цен на АЗС в апреле.

Если в апреле прошлого года средняя цена одного литра бензина составляла 56,81 рубля, то теперь — 65,11 рубля. Таким образом, за 12 месяцев автомобильное топливо подорожало на 8,3 рубля или на 13,07%.

Годовая инфляция, по данным Росстата, в апреле 2026 года составила 5,58%.

Как изменилась средняя стоимость бензина на российских АЗС с апреля 2025 года по апрель 2026-го:

АИ-92: с 54,69 до 62,05 рубля;

АИ-95: с 58,88 до 66,37 рубля;

АИ-98: с 86,19 до 95,34 рубля;

ДТ: с 71,24 до 78,31 рубля.

С начала 2026 года средняя стоимость бензина выросла на 3,67 рубля, или 4,51% — с 61,44 до 65,11 рубля.

