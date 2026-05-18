«Мы, наконец, на своём месте». Итоги второго этапа RDS Open-2026

Столичный этап Открытого чемпионата РДС завершился первой победой прошлогоднего новичка.

В минувшие выходные, 16-17 мая, на территории Центра технических видов спорта «Москва» состоялся второй этап Открытого чемпионата РДС (RDS Open). Победу впервые в серии одержал Сергей Давидадзе из Самары.

В квалификационных заездах в субботу первенствовал пилот из Ростова-на-Дону Валерий Богочаров, выполнивший судейское задание на 94 балла из 100 возможных. Однако по итогам парных заездов, проходивших по системе выбывания после двух поражений (Double Elimination), он стал только пятым. А увереннее всех выступил прошлогодний дебютант RDS Open Давидадзе.

Самарский гонщик уверенно прошёл турнирную сетку. В перезаезде он опередил Дмитрия Добровольского (STAR PËR STARS AIMOL, Москва), затем одолел Андрея Овчинникова (Москва), а в полуфинале справился с победителем первого этапа сезона Владимиром Афанасьевым (Tamashi Racing, Санкт-Петербург).

В финале за главное место на подиуме Давидадзе поборолся с пилотом STAR PËR STARS AIMOL Владиславом Ерофеевым из Георгиевска. По итогам хита экс-пилот Гран-При РДС получил «серебро», а самарский пилот был признан победителем второго этапа RDS Open.

«Этап получился достаточно напряжённым, но вместе с командой мы со всем справились. В межсезонье мы провели серьёзную подготовку, в рамках первого этапа допустили ошибку, работая со старой подвеской, а уже во втором этапе перешли на новую подвеску, и теперь машина идеально рулится. Наконец-то, мы на своём месте. Будем продолжать стремиться к победам и высоким позициям в турнирной сетке чемпионата», — прокомментировал Давидадзе свой успех.

Победителем парных заездов среди участников учебно-тренировочных сборов стал Тимофей Колобов — в двух из трёх раундов он был убедительнее для рефери как в роли лидера, так и преследователя. Его соперник, 10-летний Даниил Арефьев, занял второе место и, несмотря на свой возраст, показал заезды, практически не уступающие по качеству и динамике не только юниорам, но и взрослым пилотам.

Напомним, учебно-тренировочные сборы в рамках летнего сезона проводятся при поддержке программы развития молодых кадров автоспорта Aimol Junior.

RDS Open-2026. 2-й этап. ЦТВС «Москва». Топ-3 личный зачёт.

Сергей Давидадзе (Самара) — 259 баллов. Владислав Ерофеев (Георгиевск) — 191 балл. Владимир Афанасьев (Санкт-Петербург) — 153 балла.

RDS Open-2026. ЦТВС «Москва». ТОП-3 командный зачёт.

STAR PËR STARS AIMOL — 274 балла. Tamashi Racing — 237 баллов. «ЦМРБанк» — 76 баллов.

После двух первых этапов Открытого чемпионата РДС в личном зачёте лидирует Владимир Афанасьев с 415 баллами. Следом в таблице расположились Владислав Ерофеев (353 балла) и Анатолий Щербак (337). В командном зачёте впереди находится Tamashi Racing — 538 баллов. STAR PËR STARS AIMOL на второй строчке уступает лидерам всего 18 очков.

Сезон RDS Open продолжится 6-7 июня в Казани, где на автодроме KazanRing Canyon пройдёт третий этап. А уже в следующие выходные, 23 и 24 мая, на автодроме «Игора Драйв» в Санкт-Петербурге состоится второй этап Гран-При Российской Дрифт Серии. Билеты доступны на сайте tickets.vdrifte.ru.

