В автосалонах Lada появились машины абсолютно новой марки

Новинка доступна в двух вариантах кузова и стоит от 2,8 млн рублей.

Российский концерн АвтоВАЗ начал отгрузку товарных автомобилей новой марки SKM в дилерскую сеть. Об этом в понедельник, 18 мая, объявила пресс-служба компании.

В автосалоны отправлены коммерческие автомобили SKM M7. Новинка представлена в двух версиях: пассажирский вариант «Комфорт» и грузовая модификация «Практик».

Пассажирский минивэн рассчитан на перевозку до семи человек, включая водителя. Грузовой фургон ориентирован на перевозку крупных партий товаров. Обе версии оснащаются атмосферным бензиновым двигателем объёмом 2,0 л (137 л. с.) в сочетании с 5-ступенчатой механической коробкой передач.

«К моменту старта отгрузок мы собрали более 100 подтверждённых предзаказов на SKM M7. Это показывает востребованность как самой модели, так и нового подхода к реализации легковой коммерческой техники через направление LADA Business, где клиент получает не просто автомобиль, а комплексное решение для своего дела», — отметил Дмитрий Костромин, вице-президент по продажам и маркетингу АвтоВАЗа.

Стоимость SKM M7 без учёта скидок и предложений начинается от 2 863 000 рублей.

