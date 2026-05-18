Состоялась премьера VIP-версии минивэна Sollers: полный список опций
Минивэн российской марки стал ещё роскошнее.
Первый минивэн российской компании «Соллерс» получит новую, богатую версию. Предсерийный вариант автомобиля в VIP-исполнении был презентован в рамках конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР) в Нижнем Новгороде.
Премиальный минивэн Sollers SP7 в специсполнении обзавёлся целым рядом дополнений в интерьере:
- Отделка 4-местного салона из натуральных материалов: сиденья обшиты кожей, а боковые панели и потолок отделаны замшей;
- LCD-монитор диагональю 43 дюйма, встроенный в межсалонную перегородку;
- Цифровая приборная панель с 12,3-дюймовым дисплеем и сенсорная мультимедиасистема аналогичного размера;
- Экран мультимедиа имеет механизм подъёма-опускания.
- Управление дверями, окнами и связь с водителем через планшет на центральной консоли;
- Электропривод регулировок, подогрев и вентиляция передних сидений;
- Улучшенная шумо- и виброизоляция салона.
- Шторки на всех окнах;
- Контурная RGB-подсветка салона.
По технике всё стандартно — под капотом расположен 2,0-литровый бензиновый турбомотор на 237 л. с. Стыкуется двигатель с классическим 8-ступенчатым «автоматом» и передним приводом.
Оформить заказ на минивэн SP7 в VIP-исполнении в официальной дилерской сети можно будет с 1 июня текущего года. Стоимость новинки будет раскрыта ближе к началу продаж. Ценник на обычную версию начинается от 4 690 000 рублей.
В России стартовали продажи Sollers SP7. Этот автомобиль допустили к работе к такси