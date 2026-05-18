Состоялась премьера VIP-версии минивэна Sollers: полный список опций

Иван Беликов

Минивэн российской марки стал ещё роскошнее.

© Sollers

Первый минивэн российской компании «Соллерс» получит новую, богатую версию. Предсерийный вариант автомобиля в VIP-исполнении был презентован в рамках конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР) в Нижнем Новгороде.

Премиальный минивэн Sollers SP7 в специсполнении обзавёлся целым рядом дополнений в интерьере:

  • Отделка 4-местного салона из натуральных материалов: сиденья обшиты кожей, а боковые панели и потолок отделаны замшей;
  • LCD-монитор диагональю 43 дюйма, встроенный в межсалонную перегородку;
© Sollers
  • Цифровая приборная панель с 12,3-дюймовым дисплеем и сенсорная мультимедиасистема аналогичного размера;
  • Экран мультимедиа имеет механизм подъёма-опускания.
  • Управление дверями, окнами и связь с водителем через планшет на центральной консоли;
  • Электропривод регулировок, подогрев и вентиляция передних сидений;
  • Улучшенная шумо- и виброизоляция салона.
  • Шторки на всех окнах;
  • Контурная RGB-подсветка салона.

По технике всё стандартно — под капотом расположен 2,0-литровый бензиновый турбомотор на 237 л. с. Стыкуется двигатель с классическим 8-ступенчатым «автоматом» и передним приводом.

Оформить заказ на минивэн SP7 в VIP-исполнении в официальной дилерской сети можно будет с 1 июня текущего года. Стоимость новинки будет раскрыта ближе к началу продаж. Ценник на обычную версию начинается от 4 690 000 рублей.

