Состоялась премьера VIP-версии минивэна Sollers: полный список опций

Минивэн российской марки стал ещё роскошнее.

Первый минивэн российской компании «Соллерс» получит новую, богатую версию. Предсерийный вариант автомобиля в VIP-исполнении был презентован в рамках конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР) в Нижнем Новгороде.

Премиальный минивэн Sollers SP7 в специсполнении обзавёлся целым рядом дополнений в интерьере:

Отделка 4-местного салона из натуральных материалов: сиденья обшиты кожей, а боковые панели и потолок отделаны замшей;

LCD-монитор диагональю 43 дюйма, встроенный в межсалонную перегородку;

Цифровая приборная панель с 12,3-дюймовым дисплеем и сенсорная мультимедиасистема аналогичного размера;

Экран мультимедиа имеет механизм подъёма-опускания.

Управление дверями, окнами и связь с водителем через планшет на центральной консоли;

Электропривод регулировок, подогрев и вентиляция передних сидений;

Улучшенная шумо- и виброизоляция салона.

Шторки на всех окнах;

Контурная RGB-подсветка салона.

По технике всё стандартно — под капотом расположен 2,0-литровый бензиновый турбомотор на 237 л. с. Стыкуется двигатель с классическим 8-ступенчатым «автоматом» и передним приводом.

Оформить заказ на минивэн SP7 в VIP-исполнении в официальной дилерской сети можно будет с 1 июня текущего года. Стоимость новинки будет раскрыта ближе к началу продаж. Ценник на обычную версию начинается от 4 690 000 рублей.

