Назван топ-5 популярных электрокаров в России
45% всех продаж приходится на одну модель.
Российские автолюбители всё активнее покупают электрические машины. В апреле спрос на них вырос на 14% в годовом сравнении, сообщил «Автостат».
По ходу второго месяца весны было продано 906 новых электрокаров. Интересно, что 45% всего объема (401 штука) пришлось на одну модель – кроссовер Evolute i-Joy сборки калининградского завода «Автотор».
Второе место в модельном списке занял российский паркетник Umo 5, разошедшийся тиражом 184 штук. Третью строчку занимает китайский лифтбек Avatr 12 – 47 проданных автомобилей.
Топ-5 самых продаваемых новых электрокаров в России в апреле 2026 года
В марочном рейтинге лидирует Evolute – 409 единиц. Второе место принадлежит Umo с показателем 184 штук. Замыкает тройку лидеров марка Avatr с объёмом реализации 85 экземпляров. Следом расположились Geely (41 авто) и BYD (35).
«Атом», «Москвич», «Эволют»: какие российские электромобили можно купить с господдержкой