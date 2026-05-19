Назван топ-5 популярных электрокаров в России

45% всех продаж приходится на одну модель.

© Evolute

Российские автолюбители всё активнее покупают электрические машины. В апреле спрос на них вырос на 14% в годовом сравнении, сообщил «Автостат».

По ходу второго месяца весны было продано 906 новых электрокаров. Интересно, что 45% всего объема (401 штука) пришлось на одну модель – кроссовер Evolute i-Joy сборки калининградского завода «Автотор».

Второе место в модельном списке занял российский паркетник Umo 5, разошедшийся тиражом 184 штук. Третью строчку занимает китайский лифтбек Avatr 12 – 47 проданных автомобилей.

Топ-5 самых продаваемых новых электрокаров в России в апреле 2026 года

Evolute i-Joy — 401 единиц; Umo 5 — 184; Avatr 12 — 47; Avatr 11 — 38; Geely EX5 — 37.

В марочном рейтинге лидирует Evolute – 409 единиц. Второе место принадлежит Umo с показателем 184 штук. Замыкает тройку лидеров марка Avatr с объёмом реализации 85 экземпляров. Следом расположились Geely (41 авто) и BYD (35).

«Атом», «Москвич», «Эволют»: какие российские электромобили можно купить с господдержкой