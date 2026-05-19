На ПМЭФ-2026 покажут нового конкурента Aurus Senat

Анонсирована большая автопремьера на Петербургском международном экономическом форуме-2026.

© Hongqi

Китайский премиальный автобренд Hongqi назвал дату и место российской премьеры своего нового флагманского седана Guoya. Роскошная новинка будет показана в Петербургском международном экономическом форуме-2026, который пройдёт с 3 по 6 июня.

© Hongqi

Hongqi четвёртый год подряд выступит официальным партнёром ПМЭФ и предоставит для перевозки спикеров, высокопоставленных гостей и почетных делегатов целый ряд автомобилей, таких как седаны H9 и H5, минивэны HQ9. Новый представительский седан класса «люкс» Guoya станет главным объектом на стенде бренда из Поднебесной.

«Для гостей Форума мы подготовили по-настоящему знаковую премьеру – люксовый седан Hongqi Guoya. Эта модель, олицетворяющая высший уровень представительности и технологического совершенства, станет украшением нашей экспозиции и позволит участникам ПМЭФ первыми в России оценить новый стандарт автомобильной роскоши», – подчеркнул исполнительный директор Hongqi в России Иван Савельев.

5,3-метровый седан Hongqi Guoya после выхода на рынок будет доступен в версиях с двумя мощными моторами V6 и V8 и пневмоподвеской всех колес. Конкурировать на российском рынке новинке предстоит с отечественным Aurus Senat. Стоимость автомобиля будет названа ближе к премьере на ПМЭФ-2026.

Китайский аналог Rolls-Royce едет в Россию: новые подробности