«Исчезнет как бренд». Chery предрекли уход из России

© Chery

Китайский автобренд Chery проводит свой последний год на авторынке в России. Об этом заявил бывший президент Ассоциации российских автомобильных дилеров Олег Мосеев.

Продажи автомобилей Chery в России стремительно падают. По данным аналитических агентств, в первом квартале текущего года они обрушились на 87,3% — с 25 757 до 3265 машин.

«Chery в этом году как бренд исчезнет», — сказал Мосеев в беседе с «Российской газетой».

Эксперт не случайно подчеркнул, что Chery уйдёт именно как бренд. Помимо одноимённой марки, китайский автоконцерн Chery Automobile представлен в России такими брендами, как Omoda, Exeed, Exlantix, Jaecoo. То есть сама компания покидать российский рынок не собирается.

Резкое падение продаж автомобилей марки Chery в начале года связано с тем, что с прошлого года ряд её моделей выпускается на заводе в Калуге под брендом Tenet. По такой же схеме в ближайшие месяцы в России начнут собирать автомобили Exeed (Esteo) и Jaecoo (Jeland), но речи об уходе этих суббрендов пока не идёт.

