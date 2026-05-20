Объявлены цены и дата начала продаж Tenet T4L

Удлинённая версия кроссовера Tenet T4L появится в продаже в пятницу, 22 мая. Об этом объявила пресс-служба российского бренда, раскрыв также стоимость и комплектации новинки.

Новая версия паркетника имеет большие габариты в сравнении с оригиналом — 4506×1828×1701 мм, колёсная база — 2650 мм. Благодаря этому салон стал просторнее, а багажник — вместительнее.

Технически T4L полностью соответствует T4. Под капотом расположен турбированный двигатель рабочим объёмом 1,5 литра мощностью 147 л. с. в паре с 6-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Показатель расхода топлива в смешанном цикле составляет 7,7 литра на 100 км.

В оснащение кроссовера включены: два дисплея по 10,25 дюйма (основной и приборная панель) и отдельный 8-дюймовый экран климат-контроля, датчик света и дождя, аудиосистема с 6 динамиками, задние датчики парковки, беспроводное подключение Android Auto и Apple CarPlay, светодиодная оптика, современная телематика, 18-дюймовые литые диски, возможность установки тягово-сцепного устройства (до 750 кг).

Комплектации и цены Tenet T4L

«Актив»: камера заднего вида, сиденья из искусственной кожи, кондиционер, 4 подушки безопасности, «зимний пакет» — 2 259 000 рублей.

«Прайм»: система кругового обзора 360°, двухзонный климат-контроль, передние датчики парковки, обогрев второго ряда сидений, электропривод складывания зеркал — 2 429 000 рублей.

Tenet T4L доступен в четырёх цветах: огненно-красный, искрящийся белый, технологичный серый и глубокий чёрный.

Суммарный период технической поддержки на кроссовер составляет 5 лет или 150 000 км — в зависимости от того, что наступит быстрее. Пакет включает 3 года заводской гарантии и 2 года дополнительной технической поддержки.

