Объявлены цены на автомобили возрожденной марки Volga

Старт продаж все трёх новых моделей Volga – уже в июне.

© Volga

Легендарный советский и российский автобренд «Волга» раскрыл стоимость своих новых моделей и дату их поступления в автосалоны. Все три автомобиля появятся в продаже в первом месяце лета.

«Волга» возвращается на рынок с двумя кроссоверами и седаном:

Кроссовер K40: от 2 749 000 рублей;.

Флагманский кроссовер K50: от 4 199 000 рублей;

Бизнес-седан C50: от 2 899 000 рублей.

Старт продаж новых машин Volga запланирован на июнь.

На все автомобили Volga предоставляется гарантия 5 лет или 150 000 км пробега. Более подробностей о комплектациях будет представлено ближе к старту продаж.

Новые имена старых знакомых: кто и зачем создаёт автобренды для России