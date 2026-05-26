Объявлены цены на автомобили возрожденной марки Volga
Старт продаж все трёх новых моделей Volga – уже в июне.
Легендарный советский и российский автобренд «Волга» раскрыл стоимость своих новых моделей и дату их поступления в автосалоны. Все три автомобиля появятся в продаже в первом месяце лета.
«Волга» возвращается на рынок с двумя кроссоверами и седаном:
- Кроссовер K40: от 2 749 000 рублей;.
- Флагманский кроссовер K50: от 4 199 000 рублей;
- Бизнес-седан C50: от 2 899 000 рублей.
Старт продаж новых машин Volga запланирован на июнь.
На все автомобили Volga предоставляется гарантия 5 лет или 150 000 км пробега. Более подробностей о комплектациях будет представлено ближе к старту продаж.
