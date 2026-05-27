Модный дом Gucci стал титульным спонсором команды Формулы-1

Известна стоимость спонсорского контракта.

Модный дом Gucci станет титульным спонсором одной из 11-ти команд Формулы-1 с 2027 года. Итальянский производитель одежды и аксессуаров будет ежегодно вкладывать десятки миллионов долларов в команду.

В среду, 27 мая, было официально объявлено о партнёрстве с Alpine. В рамках соглашения гоночный коллектив будет называться Gucci Racing Alpine Formula One Team, а его болиды получат золотисто-тёмный окрас с элементами фирменных красных и зелёных цветов Gucci.

«Партнёрство с командой Alpine Formula One Team открывает новую главу: Gucci станет первым домом моды, выступившим титульным партнёром в Формуле 1», — подчеркнула президент и генеральный директор Gucci Франческа Беллеттини.

Как сказано в совместном пресс-релизе, спонсорское соглашение заключено на много лет — точный срок и стоимость сделки не разглашаются. По информации портала RacingNews365, ежегодные финансовые вливания Gucci во французскую команду Ф1 составят $55-60 млн. Это составляет четверть всего годового бюджета Alpine, который оценивается примерно в $240 млн.

«Формула-1 — это уже не просто спорт, а мощная платформа премиального контента с аудиторией более 1,5 миллиарда человек. Она привлекает всё больше молодёжи и женщин. Для люксового бренда это уникальная площадка, чтобы творить и развиваться. Тут можно пробовать новое, находить новых клиентов и получать реальный результат от вложений», – говорит бывший глава Renault Group Лука де Мео, который сейчас возглавляет холдинг Kering, владеющий в том числе брендом Gucci.

Последние пять лет титульным партнёром Alpine является австрийский производитель систем водоподготовки BWT, с которым команда прекратит сотрудничество в конце текущего года.

После первых пяти этапов сезона-2026 в Ф-1 Alpine занимает пятое место в командном зачёте и уступает только топ-командам Mercedes, Ferrari, McLaren и Red Bull. Своего лучшего результата в сезоне команда добилась в прошлое воскресенье на Гран-при Канады, где её пилот Франко Колапинто занял шестое место.

