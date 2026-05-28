Минимальная стоимость техосмотра может вырасти до 1500 рублей

В России хотят изменить методику расчёта стоимости техосмотра.

Стоимость техосмотра автомобилей будут рассчитывать по новым правилам. Соответствующий приказ подготовила Федеральная антимонопольная служба (ФАС), передаёт «Коммерсантъ».

Главная задача поправок в системе расчёта — заставить владельцев пунктов ТО участвовать в формировании стоимости. Сейчас, чтобы установить справедливую цену, регион должен собрать данные о расходах (аренда, зарплаты, оборудование) у 50% всех местных операторов. Если не набирается нужное количество, цену просто повышают на уровень инфляции.

ФАС предлагает снизить этот порог до 35%. Ведомство считает, что так будет проще наладить диалог с операторами, и расчёты по их данным будут происходить чаще, чем индексация по инфляции.

Ведомство также планирует поднять минимально допустимую цену, ниже которой регион не может установить тариф. Сейчас эта планка для легковых автомобилей составляет 913 рублей, а после поправок увеличится до 1155 рублей. Это при условии, что бизнес будет участвовать в обсуждении тарифов. В противном случае ФАС предлагает устанавливать минимально допустимую цену техосмотра на уровне 1500 рублей за проверку одной легковой машины.

Ожидается, что обсуждение поправок к правилам ценообразования на техосмотр продлится до 16 июня. При этом ясности по срокам их утверждения и вступления в силу пока нет.

Напоминаем, что с 2022 года личный транспорт — легковые авто и мотоциклы — должен проходить техосмотр только при постановке на учёт или при внесении изменений в конструкцию. Ежегодный техосмотр обязателен только для такси, грузовиков и автобусов.

