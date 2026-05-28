Названа цена нового Changan Uni-V в России

Обновлённый лифтбек с более мощным мотором уже поступил в продажу.

© Changan

Компания Changan официально объявила о старте продаж второго поколения спортивного лифтбека Uni‑V в России. Раскрыты стоимость и технические особенности.

Главное отличие нового Changan Uni‑V от модели первой генерации, вышедшей на российский рынок в 2023 году, — под капотом. Автомобиль получил турбодвигатель рабочим объёмом 2,0 литра вместо турбированной «полторашки». Этот мотор выдаёт 235 л.с. и 390 Н·м крутящего момента против 181 силы и 280 Н·м у двигателя меньшего объёма. Привод, как и раньше, только передний, но трансмиссия теперь другая — классический 8-ступенчатый «автомат» вместо 7-скоростного «робота».

За счёт более мощного и тяговитого мотора Changan Uni-V стал гораздо быстрее. Разгон с места до «сотни» сократился с 7,5 до 6,3 секунды. Максимальная скорость увеличилась с 205 до 215 км/ч.

Спортивный седан слегка подрос в габаритах: длина кузова увеличилась на 60 мм и теперь составляет 4770 мм. Ширина (1838 мм), высота (1430 мм) и колёсная база (2750 мм) не изменились, как и дорожный просвет — 152 мм. Хотя расход бензина вырос с 6,7 литра на 100 км до 8 литров на «сотню», объём топливного бака остался прежним и составляет 51 литр.

Новый Changan Uni-V получил агрессивный спортивный дизайн. Внешность машины выполнена в фирменной стилистике серии UNI с низкой линией капота и выразительной оптикой. Купеобразная форма кузова придаёт автомобилю стремительный вид, который подчёркивают активный задний спойлер и четыре патрубка выхлопной системы. Звук выхлопа можно менять благодаря регулируемой заслонке.

Среди изменений в салоне — селектор выбора режимов движения вынесен на руль, а для ручного переключения передач предусмотрены подрулевые лепестки. Спортивную направленность модели подчёркивают кресла с вентиляцией и подогревом, чёрный потолок и замшевая отделка на дверях и панели приборов.

Лифтбек адаптирован к российским климатическим условиям. Предусмотрен полный зимний пакет: подогрев всех сидений и руля, обогрев лобового стекла, форсунок омывателя, зеркал и заднего стекла. Кузов автомобиля полностью оцинкован, включая крышу, и получил дополнительную антикоррозийную обработку внешних панелей.

Новый Changan Uni-V доступен в единственной комплектации «Спорт» и стоит 3 499 900 рублей без учёта различных скидок и спецпредложений. Гарантия составляет 5 лет или первые 150 000 километров пробега.

Российский авторынок завалили новинками: главные премьеры этой весны