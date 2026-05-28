Конкурент Aurus из Китая оказался на 10 млн рублей дешевле

Стали известны цены на Hongqi Guoya в России.

© Алексей Батушенко

На российский рынок выходит роскошный седан Hongqi Guoya, способный заменить ушедшие Mercedes-Benz S-класса и BMW 7-й серии, а также составить конкуренцию Aurus Senat. В четверг, 28 мая, в Москве прошла презентация, на которой были раскрыты стоимость и комплектации новинки.

Как сообщает корреспондент «Рамблер/авто» с презентации, Hongqi Golden Sunflower Guoya (именно так звучит полное название модели) будет доступен в двух комплектациях: базовой и расширенной. Помимо этого, автомобиль имеет два варианта технического оснащения — с мотором V6 или V8. Оба ДВС работают в связке с автоматической коробкой передач, которая имеет интегрированный электромотор мощностью 160 кВт (218 л.с.) с крутящим моментом 280 Н·м. Максимальный крутящий момент, который может передать трансмиссия, достигает 800 Н·м.

Стоимость Hongqi Guoya в зависимости от оснащения составляет от 27,7 до 31,7 млн рублей. Для сравнения, ценник на Aurus Senat, с которым китайской новинке предстоит конкурировать на российском рынке, начинается примерно от 42 млн рублей.

© Алексей Батушенко

Стоимость Hongqi Guoya в России

Базовая версия: 27 700 000 рублей;

Расширенная версия: 31 700 000 рублей.

Основные характеристики

Габариты: 5353 × 1998 × 1511 мм;

Колёсная база: 3260 мм;

Количество мест: 4 / 5;

Двигатели: 3,0T V6 / 4,0T V8;

Мощность (л.с.): 380 / 476;

Крутящий момент (Н·м): 570 / 680;

Разгон 0-100 км/ч: 5,5 / 4,5 cекунды;

Расход топлива: 8,5 / 9,0 л/100 км;

Коробка передач: 8-ступенчатый «автомат»;

Привод: Полный;

Размер передних шин: 245/45 R20;

Размер задних шин: 275/40 R20;

Тормозная система: передние 6-поршневые суппорты; вентилируемые диски;

Снаряжённая масса: 2530-2670 кг.

Люксовый седан оснащён целым рядом технических новшеств, среди которых подруливающие на ±9 градусов задние колёса и цифровые проекционные фары, превращающие свет в инструмент коммуникации и безопасности. Пневмоподвеска с двухконтурным компрессором позволяет выбрать один из четырёх уровней дорожного просвета — от −11 до +45 мм относительно стандартного положения.

Отдельного внимания заслуживает технология самовосстановления шин. Если колесо пробито предметом не более 5 мм (например, гвоздём), система автоматически загерметизирует проколотое отверстие, благодаря чему автомобиль не нужно останавливать на обочине для замены шины.

Кроме того, седан оборудован расширенной системой автономного вождения уровня L2+. Эта технология берёт на себя управление ключевыми функциями автомобиля — разгон, торможение, поддержание курса и безопасной дистанции. Водителю остаётся только контролировать ситуацию и подстраховывать автопилот.

Что интересного в салоне люкс-седана?

Салон Hongqi Guoya тоже выделяется множеством интересных особенностей. Отделка интерьера выполнена из натуральной древесины редких сортов и кожи Nappa ручной выделки. Водительское кресло имеет электропривод с регулировкой в 24 направлениях, а электрорегулировка пассажирских сидений осуществляется в 22 направлениях. Кроме того, кресла оснащены вентиляцией, подогревом и массажем с 20 зонами воздействия и пятью режимами.

Предусмотрен интеллектуальный четырёхзонный климат-контроль, позволяющий независимо регулировать температуру, интенсивность и направление воздушных потоков в каждой зоне салона. За счёт «умных» датчиков кондиционирование воздуха осуществляется только там, где находятся пассажиры.

Одной из главных технологических находок является аудисистема с 32 динамиками и сабвуфером на 280 Вт. Особенность системы — интеграция 4D-вибродинамиков, встроенных в сиденья, которые позволяют буквально ощутить музыку физически. Мультимедийная система оснащена гибким OLED-дисплеем диагональю 14,2 дюйма, а для пассажиров второго ряда предусмотрена 7-дюймовая панель управления.

Среди дополнительных мелочей в салоне — складные столики в спинках передних сидений, беспроводная зарядка на 40 Вт, в том числе рядом с водителем.

Гарантия на автомобиль составляет 2 года или 100 000 километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Помимо этого, каждому покупателю предлагается дополнительно 3 года (до 150 000 километров пробега) безвозмездного устранения неисправностей, возникших не по его вине.

Guoya станет уже седьмой моделью в российской линейке Hongqi после седанов бизнес- и премиум-класса H5 и H9, премиальных кроссоверов HS3, HS5 и HS7 и бизнес-минивэна HQ9.

«Мы пришли в Россию надолго». В Hongqi рассказали о востребованности своих авто