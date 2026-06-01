В России могут ввести «алкозамки» в автомобилях

К 2030 году к автомобилям на российских дорогах будут введены дополнительные требования.

В ближайшие четыре года правительство России утвердит новое обязательное требование к автомобилям. Такой вывод следует из документа по реализации Стратегии повышения безопасности дорожного движения до 2030 года и на перспективу до 2036-го.

Как узнал «Рамблер/авто», ознакомившись с документом, к началу следующего десятилетия Минпромторг, Минтранс, МВД, Минцифры и Росстандарт обязаны разработать критерии применения алкозамков. Это такое устройство, которое блокирует запуск двигателя в случае наличия паров алкоголя в выдыхаемом воздухе.

Обсуждение внедрения алкозамков на автомобили в России ведётся уже более десяти лет. Первые пилотные проекты были запущены ещё в 2010-х: в отдельных регионах устройства установили на школьные автобусы. Но до массового внедрения до сих пор не дошло.

Алкозамки применяются на машинах в США, Канаде, Австралии, Новой Зеландии и странах Европы, таких как Швеция, Нидерланды, Франция, Бельгия. Устанавливаются они не на все автомобили, а только если автовладелец ранее был задержан за вождение в нетрезвом виде или на коммерческий транспорт — такси, автобусы, грузовики.

Российские власти взялись за праворульные авто: решение будет принято к 2028 году