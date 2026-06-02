«Волга» раскрыла цвета своих новых автомобилей

Возрождённая российская марка «Волга» представила цветовую палитру своих автомобилей, которые появятся в продаже уже через несколько недель. Подробности о расцветке появились на официальном сайте бренда.

В палитре кузова каждой из трёх моделей Volga будет по пять оттенков — от классического белого или чёрного до двухцветного серо-голубого и нестандартного фисташкового металлика.

Кроссовер Volga K40 : серебристый, светло-зелёный металлик, ярко-синий металлик, чёрный и тёмно-зелёный.

Кроссовер Volga K50: белый, серебристый, серый металлик, чёрный металлик и тёмно-зелёный металлик.

Седан Volga C50: белый, серо-голубой металлик, серый металлик, фисташковый металлик и чёрный металлик.

Запуск продаж кроссоверов и седана Volga запланирован на 19 июня. Стоимость автомобилей в зависимости от модели и комплектации — от 2,7 до 4,2 млн рублей.

