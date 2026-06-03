Возрождение «Волги» обойдётся в 60 млрд рублей

Со временем новые автомобили знаменитой марки получат моторы и коробки передач российского производства.

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В производство новых автомобилей «Волга» будет инвестировано 60 млрд рублей, а, возможно, и больше. Об этом сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на несколько источников, знакомых с планами собственника легендарной марки.

Нижегородская компания «Производство легковых автомобилей» (ПЛА), которой принадлежит проект возрождённой «Волги», будет не просто и дальше расширять модельный ряд, но и наладит выпуск большинства ключевых узлов и комплектующих, включая двигатель и коробку передач. В феврале она подписала 10-летний инвестиционный контракт (СПИК) с Минпромторгом, по которому обязуется провести соответствующую локализацию.

Ориентировочная сумма инвестиций в локализацию производства — 60 млрд рублей. Но, как отмечает источник, реальная сумма может быть намного больше.

Линейка возрождённой марки «Волга» на данный момент состоит из трёх моделей: седана C50 и кроссоверов K40 и K50. Все эти модели являются лицензионными копиями китайских Geely — Preface, Atlas и Monjaro.

Производство новых автомобилей «Волга» запущено на площадке Горьковского автозавода (ГАЗ) в Нижнем Новгороде. В продаже все три модели появятся уже в июне.

Если не «Волга», то… Что можно купить по цене новых Volga К40, К50 и C50