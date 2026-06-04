Продажи новых автомобилей в России выросли на 20,5%

В третий раз в 2026 году продажи новых легковых автомобилей в России превысили отметку в 100 тысяч единиц.

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Спрос на новые легковые автомобили в России в мае оказался одним из самых высоких с начала 2026 года года. Об этом сообщил «Автостат» в ежемесячном отчёте, опубликованном в четверг, 4 июня.

В мае дилеры продали 109 892 новых легковых автомобиля. Это второй по величине показатель в нынешнем году после апреля, когда было реализовано 117 541 автомобиль. Ещё один раз отметка в 100 тысяч была преодолена в марте — 104 278 штук,

Хотя по сравнению с предыдущим месяцем продажи в мае сократились на 6,5%, относительно мая прошлого года они значительно выросли. В мае прошлого года было продано 91 217 легковых автомобилей, так что разница составлила 20,5%.

За первые пять месяцев 2026 года было продано 492 342 новых легковых автомобиля. Это на 11,8% больше, чем за январь-май прошлого года, когда объём рынка составил 440 264 автомобиля.

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