На ПМЭФ-2026 состоялась премьера Senat 900. Названа стоимость

Премиальный седан новой российской марки будет выпускать бывший завод Toyota в Шушарах.

© Senat

В четверг, 4 июня, на Петербургском международном экономическом форуме состоялась презентация первого автомобиля новой отечественной премиальной марки Senat – седана S900. На мероприятии не только показали новинку, но и дали старт её серийному производству.

Senat S900 представляет собой лицензионную копию китайского седана Hongqi H9. От прототипа машина отечественной марки отличается дизайном радиаторной решетки и оптикой.

© Senat

Техническая составляющая у российского седана такая же, как и у «китайца»: под капотом находится 3.0-литровый турбированный двигатель V6 внушительной мощностью 326 л.с. и 450 Нм крутящего момента. Мотор сочетается с 8-ступенчатым «автоматом» и интеллектуальной системой полного привода. Пятиметровый седан разгоняется с 0 до 100 км/ч всего за 6,5 секунд.

© Senat

Одновременно с презентацией на ПМЭФ стартовал выпуск Senat S900. Торжественный старт производства на бывшем заводе Toyota в Петербурге дистанционно дали первый вице-премьер Денис Мантуров, губернатор Петербурга Александр Беглов, генеральный директор КамАЗа Сергей Когогин и глава «Газпрома» Алексей Миллер.

«Сегодня мы присутствуем на зарождении нового российского бренда Senat. Через считанные минуты под этой маркой с конвейера завода в поселке Шушары сойдут первые автомобили представительского класса. Тем самым наш автопром заходит в этот сложный сегмент с высокой добавленной стоимостью. Проект Senat позволил сохранить несколько сотен высококвалифицированных специалистов и наладить приток на завод новых кадров», – отметил Мантуров.

© Senat

На старте производства Senat 900 будет предлагаться в двух исполнениях – стандартном пятиместном и четырехместном VIP, с отдельными задними креслами, отделкой из натурального дерева и выдвижным столиком. Стоимость автомобиля в пятиместном исполнении – 12 млн рублей в четырехместном варианте – 12,5 млн рублей.

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