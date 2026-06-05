Представлен самый мощный и быстрый серийный автомобиль Audi

Лимитированный гиперкар посвящён одному из величайших гонщиков за всю историю мирового автоспорта.

© Audi

Немецкий автоконцерн Audi официально представил свой первый гиперкар — Nuvolari. Автомобиль, названный в честь легендарного гонщика Тацио Нуволари, имеет внушительные мощностные и скоростные характеристики, каких не было ни у одной другой модели из Ингольштадта.

Автомобиль разгоняется до 100 км/ч за 2,6 секунды, скорость до 200 км/ч набирает за 6,8 секунды. Максимальная скорость превышает 350 км/ч. Такие динамические характеристики обеспечивает гибридная силовая установка, выдающая впечатляющие 1001 л.с.

В движение автомобиль приводит 4,0-литровый бензиновый битурбо V8 мощностью 800 лошадиных сил и три электромотора — по 67 л.с. каждый. Двигатель внутреннего сгорания способен раскручиваться до 10 000 об/мин, а электромоторы выдают до 2150 Нм крутящего момента, работая в связке с фирменной системой полного привода quattro. В качестве накопителя энергии используется литий-ионная батарея ёмкостью 7,3 кВт·ч.

© Audi

Но не только мощной гибридной установкой отличается Audi Nuvolari. Гиперкар получит множество инноваций, в том числе из мира гонок Формулы 1, где с 2026 года выступает заводская команда «четырёх колец»:

Система quattro predictive ride: устройство нового поколения предсказывает потерю сцепления с дорогой и превентивно распределяет крутящий момент между осями и колёсами, используя данные с множества датчиков. Водитель может выбирать из четырёх режимов (E-Hybrid, Balanced, Dynamic, Dynamic+) и специального Track Mode для гоночной трассы.

устройство нового поколения предсказывает потерю сцепления с дорогой и превентивно распределяет крутящий момент между осями и колёсами, используя данные с множества датчиков. Водитель может выбирать из четырёх режимов (E-Hybrid, Balanced, Dynamic, Dynamic+) и специального Track Mode для гоночной трассы. Алюминиевая пространственная рама ASF ( Audi Space Frame) с карбоновым кузовом: впервые в истории бренда внешние панели кузова серийного автомобиля выполнены из углепластика по технологиям Формулы 1, что обеспечивает минимальный вес и максимальную жёсткость кузова;

впервые в истории бренда внешние панели кузова серийного автомобиля выполнены из углепластика по технологиям Формулы 1, что обеспечивает минимальный вес и максимальную жёсткость кузова; Активная аэродинамика: система подвижных аэродинамических элементов кузова включает в себя адаптивное заднее антикрыло с тремя положениями (закрытое положение, низкое или высокое лобовое сопротивление). В режиме высокой прижимной силы автомобиль генерирует более 400 кг дополнительной нагрузки на высоких скоростях.

система подвижных аэродинамических элементов кузова включает в себя адаптивное заднее антикрыло с тремя положениями (закрытое положение, низкое или высокое лобовое сопротивление). В режиме высокой прижимной силы автомобиль генерирует более 400 кг дополнительной нагрузки на высоких скоростях. Тормозная система: карбон-керамические тормоза с 10-поршневыми суппортами спереди и 4-поршневыми сзади. Система способна поглощать до 2,8 МВт энергии при торможении.

© Audi

Гиперкар Audi Nuvolari назван в честь легендарного итальянца Тацио Нуволари (1892–1953), одного из самых выдающихся и бесстрашных пилотов в истории мирового автоспорта. В конце 30-х годов прошлого века он выступал за заводской коллектив немецкой марки в серии гонкок Гран При, прообразе чемпионата мира Формулы 1, и принёс Audi три победы из четырёх в тот период.

Выпуск Audi Nuvolari будет лимитированным. Компания выпустит всего 499 экземпляров. Первые поставки клиентам запланированы на первое полугодие 2027 года.

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