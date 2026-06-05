«Хотелось бы помощнее». Силуанов провел тест-драйв Lada Azimut

Министр финансов оценил кроссовер АвтоВАЗа.

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Глава Минфина Антон Силуанов в рамках визита на ПМЭФ-2026 протестировал новый кроссовер Lada Azimut от АвтоВАЗа. Министр прокатился на предсерийной машине в компании главы концерна Максима Соколова.

Силуанов проехал на новейшей модели Lada от аэропорта Пулково до площадки форума в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» – это примерно 15 минут езды. По ходу поездки, видео которой опубликовано в Телеграм-канале «Вестей», он уточнил у Соколова, какой мотор под капотом.

«Здесь стоит двигатель мощностью 133 лошадиных силы объёмом 1,8 литра», – ответил президент АвтоВАЗа.

«Хотелось бы, конечно, чуть помощнее двигатель», — добавил Силуанов.

Соколов рассказал министру, что уже в следующем году в линейке «Азимута» появится модификация с турбодвигателем на 150 сил в паре с классической автоматической коробкой передач.

Изначально на старте продаж в конце 2026 года Lada Azimut будет доступен с двумя вариантами атмосферника – на 133 «лошадки», как на экземпляре для тест-драйва на ПМЭФ, и на 122 л.с. Оба этих мотора стыкуются с 6-ступенчатой механической коробкой передач или вариатором.

О впечатлениях Силуанова от поездки на Lada Azimut в целом на данный момент ничего неизвестно. В прошлом году, тоже по пути на площадку Петербургского международного экономического форума, глава Минфина протестировал Lada Iskra.

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