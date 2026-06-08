Объявлена дата начала продаж новых автомобилей «Волга»

До запуска продаж кроссоверов K40, K50 и седана C50 осталось меньше двух недель.

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Легендарная советская и российская марка «Волга» раскрыла точную дату старта продаж своих новых моделей. Автосалоны возрождённого бренда откроются уже через полторы недели — в пятницу, 19 июня.

В продажу одновременно поступят кроссоверы K40, K50 и седан C50. Все три модели являются локализованными версиями автомобилей китайской марки Geely: Atlas, Monjaro и Preface.

«Официальный старт продаж состоится 19 июня. К запуску уже готовы порядка 25-30 дилерских центров по всей стране, которые в этот день откроют свои двери для первых клиентов», — рассказала глава бренда Татьяна Фадеева в интервью «Российской газете».

В представительстве Volga рассчитывают продать 25-27 тысяч автомобилей до конца 2026 года. Стоимость в зависимости от модели и комплектации составит от 2,7 до 4,2 млн рублей.

Стало известно, сколько будет выпущено автомобилей «Волга» в 2026 году