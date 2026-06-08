Водителям разрешат не платить за парковку

Правительство России разрабатывает новые правила оплаты парковок.

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Автомобилистов в России хотят освободить от оплаты парковки в случае сбоя паркомата или отсутствия связи. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на законопроект, подготовленный Минтрансом России.

Согласно действующему законодательству, плата за парковку должна приниматься наличными или безналичным способом. Авторы поправки предлагают закрепить в законе новый пункт: если автомобилист не смог оплатить парковку по независящим от него причинам, он будет освобождён от обязанности по оплате за соответствующий период.

В то же время Минтранс предлагает прописать в законодательстве альтернативные способы оплаты на случай, если внести деньги невозможно по независящим от водителя причинам. Какие именно это будут способы, в тексте документа, правда, не уточняется.

Ещё одна важная норма в законопроекте — право пользователя вносить плату за парковку в течение суток после начала парковочной сессии. Это формализует уже существующую в ряде регионов практику постоплаты. Формировать способ такой оплаты, в том числе технический, регионы смогут самостоятельно.

Сейчас законопроект о новых правилах оплаты парковки находится на общественном обсуждении, которое продлится до 26 июня.

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