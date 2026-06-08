Названо самое выгодное время для покупки автомобиля

Россиянам рассказали, когда выгоднее всего приобрести авто.

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Эксперты автомобильного рынка рекомендуют не откладывать покупку новой машины. По словам генерального директора аналитического агентства «Автостат» Сергея Целикова, в июне для этого сложились идеальные условия.

Аналитик объяснил, что дилеры в конце квартала традиционно идут на максимальные скидки и распродают складские остатки для выполнения плана. К этому добавился и выгодный валютный фон.

«В конце квартала многие дилеры для выполнения плана идут на максимальные скидки и распродажи стоков. К тому же, с учётом низкого курса доллара и юаня, сейчас самое выгодное время для покупки автомобиля, в том числе по параллельному импорту», — написал Целиков в своём Телеграм-канале.

По прогнозу эксперта, продажи автомобилей в июне должны превысить показатель мая в 110 тысяч и вполне могут побить сезонный рекорд апреля — 117,5 тысяч. И первая неделя этого месяца уже продемонстрировала положительную динамику: было реализовано 29,4 тысячи новых легковушек. Это на 5,5% больше, чем неделей ранее, и практически на четверть (+24,8%) выше, чем в начале лета прошлого года.

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