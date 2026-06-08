Названо самое выгодное время для покупки автомобиля
Россиянам рассказали, когда выгоднее всего приобрести авто.
Эксперты автомобильного рынка рекомендуют не откладывать покупку новой машины. По словам генерального директора аналитического агентства «Автостат» Сергея Целикова, в июне для этого сложились идеальные условия.
Аналитик объяснил, что дилеры в конце квартала традиционно идут на максимальные скидки и распродают складские остатки для выполнения плана. К этому добавился и выгодный валютный фон.
«В конце квартала многие дилеры для выполнения плана идут на максимальные скидки и распродажи стоков. К тому же, с учётом низкого курса доллара и юаня, сейчас самое выгодное время для покупки автомобиля, в том числе по параллельному импорту», — написал Целиков в своём Телеграм-канале.
По прогнозу эксперта, продажи автомобилей в июне должны превысить показатель мая в 110 тысяч и вполне могут побить сезонный рекорд апреля — 117,5 тысяч. И первая неделя этого месяца уже продемонстрировала положительную динамику: было реализовано 29,4 тысячи новых легковушек. Это на 5,5% больше, чем неделей ранее, и практически на четверть (+24,8%) выше, чем в начале лета прошлого года.
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