Названы самые аварийные машины такси в России

Перечислены автомобили в такси, которые больше других попадают в ДТП.

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Бюджетные автомобили эконом-сегмента в такси чаще остальных попадают в дорожно-транспортные происшествия. О подобной тенденции рассказали наши коллеги из Autonews.ru со ссылкой на данные нескольких страховых компаний.

Как подчеркнули страховщики, водители такси, управляя недорогими автомобилями, менее аккуратны и спешат выполнить как можно больше заказов. Таксисты на машинах более высоких классов, наоборот, ездят аккуратнее и неторопливее, стараясь обеспечить пассажирам максимальный комфорт.

Самые аварийные автомобили в такси по версии страховых компаний:

Kaiyi E5 — 59 аварий на 100 застрахованных автомобилей; Jetta VA3 — 55 аварий; BAIC U5 Plus — 52 аварии.

Согласно статистике, в зоне риска также находятся Volkswagen Polo, Lada Granta, Hyundai Solaris и Kia Rio. Но во многом это объясняется тем, что данными модели являются самыми распространёнными в отечественных таксопарках.

Как пишет «Коммерсантъ», в прошлом году в России числилось около 1,3 млн автомобилей такси. Свыше четверти парка составляют модели Lada, по десятой доле рынка — у Hyundai и Kia. Также в топ-5 популярных моделей попали Volkswagen и Toyota.

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