2ГИС первым в России запустил «Зелёную волну»

Это один из мировых трендов в городской навигации.

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​​2ГИС первым среди российских картографических сервисов запустил «Зелёную волну» — функцию навигатора, которая подбирает оптимальную скорость, чтобы проехать серию светофоров на зелёный без остановок, оставаясь в пределах разрешенной ПДД скорости. Запуск стал развитием функции таймеров сигналов светофоров, которые появились в 2ГИС год назад. Тогда навигатор начал показывать время до смены сигнала на ближайшем по маршруту светофоре.

Теперь приложение подсказывает скорость, с которой можно проехать перекрёстки на зелёный, чтобы движение по маршруту было более плавным.

​​«Зелёная волна» рассчитывается на определённую среднюю скорость — чаще всего 45–60 км/ч — в зависимости от длины цикла светофорного сигнала, расстояния между светофорами и скорости автомобиля. Если придерживаться рекомендованной скорости, новая функция навигатора значительно повысит шанс проехать перекрёстки с меньшим числом остановок на красный сигнал светофора.

​​«Мы уже научили навигатор видеть светофоры и показывать обратный отсчёт до смены сигнала. А теперь помогаем поймать ту самую “зелёную волну” — это один из мировых трендов в городской навигации. Как когда-то пробки поменяли представление о навигации, так теперь “Зелёная волна” добавляет карте живой ритм: навигатор мягко подсказывает темп, и ты пересекаешь перекрёсток за перекрёстком без остановок — это настоящая магия! Для нас это логичное развитие онлайн-сигналов светофоров и технологический восторг, а для водителей — предсказуемые, комфортные и просто приятные поездки и то самое «вау», ради которого мы это делаем», — делится руководитель продуктов транспорта и навигации 2ГИС Сергей Кириллов.

​​Как поймать «Зелёную волну»

​​Постройте маршрут в 2ГИС на автомобиле. На подходящих участках появится панель «Зелёная волна» с рекомендуемым коридором скорости. Держитесь в диапазоне — навигатор синхронизирует движение с ближайшими светофорами.

​​Если дорожная обстановка потребует, например, снизить скорость и выйти из этого диапазона — «волна» автоматически отключится и вернётся, когда авто снова войдёт в коридор.

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​​Новая функция уже доступна в навигаторе, при необходимости её можно отключить в настройках. Рекомендуемая скорость всегда подбирается в пределах разрешённой на участке по ПДД, но иногда оптимальный коридор может быть ниже привычного темпа — например, 20–30 км/ч, — чтобы попасть в ритм потока и проехать больше светофоров без остановок.

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​​«Зелёная волна» доступна в Москве и Новосибирске — там, где 2ГИС уже показывает таймеры сигналов светофоров. География будет расширяться по мере подключения светофоров и запуска этой технологии в навигаторе в новых городах.

​​Если геолокация работает нестабильно, «волна» временно отключится и включится снова, как только позиционирование станет точным.

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​​Функция доступна в актуальной версии 2ГИС для iOS и Android, а в будущем появится и на мультимедиа-экранах с Apple CarPlay и Android Auto.

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