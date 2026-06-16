Эксперты СберАвто назвали самые популярные модели Ford в России

Какие автомобили американской марки сегодня пользуются наибольшим спросом у россиян, в каких регионах их любят больше всего и сколько готовы платить покупатели?

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16 июня Ford Motor Company исполняется 123 года. За более чем вековую историю бренд стал одним из ключевых игроков мировой автомобильной индустрии, а многие его модели приобрели статус культовых. В честь дня рождения марки аналитики СберАвто изучили, какие автомобили Ford сегодня пользуются наибольшим спросом у россиян, сколько они стоят и где их покупают чаще всего.

Ford сохраняет статус самого популярного американского бренда на платформе СберАвто. На него приходится половина (50%) всех онлайн-сделок по покупке авто американских марок. Для сравнения, доля Chevrolet составляет 41%, остальным брендам остается 9%. Наиболее востребованы:

Ford Focus — самая популярная модель бренда, на которую приходится 57% всех сделок с Ford. Медианный чек на покупку автомобиля в 2026 году составляет 650 тысяч рублей

— самая популярная модель бренда, на которую приходится 57% всех сделок с Ford. Медианный чек на покупку автомобиля в 2026 году составляет 650 тысяч рублей Ford Mondeo — представитель бизнес-класса и вторая по популярности модель марки с долей 12%. Медианная стоимость автомобиля составляет 800 тысяч рублей

— представитель бизнес-класса и вторая по популярности модель марки с долей 12%. Медианная стоимость автомобиля составляет 800 тысяч рублей Ford Kuga — самый востребованный кроссовер Ford с долей 9% и медианным чеком 1,15 млн рублей

— самый востребованный кроссовер Ford с долей 9% и медианным чеком 1,15 млн рублей Ford Explorer — крупный семейный SUV, который выбирают 5% покупателей Ford. Медианная стоимость модели составляет 1,5 млн рублей

Популярность Ford во многом обеспечивают модели, которые десятилетиями оставались бестселлерами российского рынка и до сих пор сохраняют высокий спрос на вторичном рынке.

© Ford

Наибольшая доля Ford в структуре региональных продаж зафиксирована в Белгородской области, где на автомобили марки приходится 9,5% всех сделок на платформе. В число регионов, где особенно любят бренд, также вошли Тверская и Мурманская области (по 8%), Ленинградская область (7,5%) и Брянская область (7%).

Если смотреть на уровень федеральных округов, наиболее высокую долю Ford в структуре продаж демонстрирует Северо-Западный федеральный округ, где на автомобили марки приходится 5,5% всех сделок. Далее следуют Северо-Кавказский федеральный округ (5%) и Центральный федеральный округ (4%).

Среди городов по абсолютному количеству сделок лидируют Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Краснодар и Казань.

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