Стартовал серийный выпуск новой версии Tenet T8

Владельцы автобренда Tenet прислушались к мнению покупателей.

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Новая версия флагманского кроссовера Tenet T8 встала на конвейер. Об этом во вторник, 16 июня, объявила пресс-служба завода «АГР» в Калуге, где налажена сборка автомобилей российской марки.

До сих пор Tenet T8 выпускался только в 7-местном варианте и с полным приводом. Новая версия имеет 5-местный салон, а крутящий момент передаётся только на передние колёса.

«Расширение линейки флагманского кроссовера стало результатом системной работы с обратной связью от владельцев и потенциальных клиентов и подтверждает стремление бренда создавать автомобили, максимально соответствующие запросам российских покупателей», — рассказали в Tenet о решении запустить 5-местную версию своего флагмана.

Помимо иной компоновки салона и монопривода, новый T8 оснащается другим мотором. Под капотом расположен 1,6-литровый турбированный двигатель мощностью 186 л.с. и 275 Нм крутящего момента. Более вместительный T8 оборудуется 197-сильным турбомотором 2,0 с крутящим моментом 375 Нм. Коробка передач одинаковая — 7-ступенчатый «робот» с двумя «мокрыми» сцеплениями.

О стоимости и дате запуска продаж 5-местного Tenet T8 будет объявлено отдельно. Ценник на 7-местный вариант начинается от 3 630 000 рублей.

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