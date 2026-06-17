Немецкий автогигант может прекратить существование

Так считают топ-менеджеры самой компании.

© Moritz Frankenberg/dpa/Global Look Press

Один из крупнейших немецких производителей Volkswagen находится на грани выживания. Об этом сообщил Der Spiegel со ссылкой на высокопоставленных сотрудников концерна.

Руководство VW оценивает положение дел в компании как критическое. Согласно внутреннему опросу, шесть из девяти топ-менеджеров считают, что дальнейшее существование концерна под угрозой. При этом все опрошенные руководители единогласно признают, что без радикального изменения устаревшей бизнес-модели кризисную ситуацию не исправить.

Чистая прибыль Volkswagen по итогам прошлого года упала вдвое — с $12,4 до $6,9 млрд. Это худший финансовый показатель компании с 2016 года. Такие большие убытки связаны с импортными пошлинами США, жёсткой конкуренцией со стороны китайских автопроизводителей и провалом электрификации модельного ряда.

В рамках антикризисных мер Volkswagen планирует к 2030 году сократить значительную часть своего штата на заводах в Германии – 50 тысяч сотрудников из 290 тысяч на данный момент. Ожидается, что столь массовое сокращение рабочих мест позволит VW сэкономить около €15 млрд.

Источники полагают, что внутренний опрос может быть тактическим ходом со стороны руководства концерна. По их мнению, это способ усилить давление на профсоюз, выступающий против сокращения рабочих мест и закрытия четырёх заводов в Германии.

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