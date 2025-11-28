Путин предрёк крах европейского автопрома

Российский лидер заявил, что автомобильная промышленность в Европе загибается.

Президент России Владимир Путин сравнил китайский и европейский автопром. По мнению российского лидера, в Поднебесной научились делать качественные и недорогие машины, тогда как европейская автоиндустрия находится на грани выживания.

«В Китае начали появляться такие товары, которые стали более конкурентноспособными, чем европейские. Последний пример — это электромобили. Ну они ж, китайцы, делают лучше и дешевле, чем европейцы. У европейцев вообще автопром загибается», — сказал Путин телеканалу «Номад ТВ» во время государственного визита в Киргизию.

Ранее президент России высказался о будущем бензиновых автомобилей и подписал документ, в котором прояснены дальнейшие перспективы праворульных машин на российских дорогах.

По итогам первых десяти первых месяцев 2025 года Китай стал лидером глобального авторынка. На китайские машины приходится 30% от всех продаж в мире — 19,4 из 64,4 млн единиц. На втором месте идут США (19%, 12,2 млн), замыкает тройку лидеров Япония (5,2%, 3,3 млн). Четвёртую строчку занимает Индия (5,1%, 3,3 млн), первая из европейских стран расположена на пятом месте – Германия (3,3%, 2,1 млн).

Статистика продаж китайских «электричек» в мире выглядит ещё более впечатляюще. По последним данным, около 75% от всего спроса на электромобили и гибриды в мире приходится именно на «китайцев». В том числе солидную долю продаж они занимают в Европе: 11% – Австрия, 10% – Испания, 8% – Норвегия, 7% – Великобритания, 6% – Нидерланды, по 5% – Франция и Швеция, 4% – Германия, 3% – Бельгия.

