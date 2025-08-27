Эксперты раскрыли масштаб кризиса в немецком автопроме

Штат автозаводов на родине Mercedes-Benz и BMW за год сократился на 7%.

Сфера автомобильной промышленности стала лидером по числу сокращений сотрудников в Германии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на исследование аудиторско-консалтинговой компании EY.

За последние 12 месяцев на автозаводах в Германии из-за резкого снижения прибыли и перепроизводства были сокращены 51 500 сотрудников — 7% от всего штата в стране. Мало того, это 45% от всего уменьшения численности работников в промышленном секторе немецкой экономики с июня 2024 года.

«Ни один другой сектор промышленности в Германии не пострадал так сильно», — констатировали аналитики EY.

Среди причин столь серьёзного кризиса в немецком автопроме эксперты называют жёсткую конкуренцию со стороны китайских автопроизводителей в азиатских регионах и последствия провального перехода на электромобили. В этом году к списку проблем добавились ещё и 25-процентные пошлины Дональда Трампа на экспорт в США, из-за которых немецкие автопроизводители буквально за полгода потеряли суммарно свыше $2 млрд.

Отмечается, что персонал сокращают как крупнейшие концерны Mercedes-Benz и Volkswagen, так и производители автокомпонентов Bosch, Continental и ZF. Porsche, например, закрыла своё дочернее предприятие Cellforce Group по производству аккумуляторов, на котором трудились 200 человек. И эксперты ожидают, что эта негативная тенденция в ближайшее время сохранится.

