Поставки китайских автомобилей в Россию бьют рекорды

Ввоз авто из Китая достиг максимального значения за последние восемь месяцев.

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Ввоз автомобилей из Китая в Россию в мае 2026 года стал самым большим за последние полгода с лишним. Об этом сообщил Интерфакс со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР.

В мае на российский рынок было ввезено легковых автомобилей на сумму $1,33 млрд. Это на 26% больше, чем месяцем ранее, и в целом самый большой показатель с октября прошлого года ($1,76 млрд), когда был бум поставок из-за повышения утильсбора.

Больший экспорт китайских машин в денежном эквиваленте, чем в мае 2026-го и октябре 2025-го, был зафиксирован только осенью 2024 года.

В численном выражении за май из Китая в Россию было ввезено 25 тысяч новых легковых автомобилей — 73% от общего объёма ввоза в страну за месяц. Из них 15,7 тысячи единиц — это новые авто, и, следовательно, 9,3 тысячи — «бэушки».

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