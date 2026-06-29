Путин высказался об очередях на заправках

Глава государства потребовал от правительства принять системные меры для стабилизации ситуации на топливном рынке.

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Президент России Владимир Путин осведомлен об очередях на автозаправочных станциях (АЗС) в стране. Меры по обеспечению заправок топливом и сдерживанию роста цен на бензин и дизель принимаются, заявил российский лидер на совещании с членами правительства и руководителями ведущих энергетических компаний.

«Нам проблемы дополнительные не нужно создавать самим себе. По этим вопросам и поговорим… Вместе с тем вы хорошо знаете, что проблемы и для автомобилистов, и для бизнеса сохраняются: и очереди, к сожалению, тоже на заправках есть, и нужную марку бензина не всегда можно найти», — приводит слова Путина официальный сайт Кремля.

Президент отметил, что для оперативного реагирования правительством создан специальный круглосуточный штаб. Кроме того, совместно с нефтяными компаниями подготовлены дополнительные предложения по насыщению внутреннего рынка топливом.

«В целом для стабилизации топливного рынка считаю необходимым принять системные меры, которые соответствуют масштабу текущих вызовов. Речь идёт о наращивании объёма предложения, а также о необходимости выдерживать экономически обоснованные цены на топливо», — сказал Путин на заседании.

Также уже введён полный запрет на экспорт бензина и авиакеросина. Обсуждается вопрос и о возможном введении аналогичного запрета на вывоз дизельного топлива за границу.

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