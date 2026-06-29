Путин высказался об очередях на заправках
Глава государства потребовал от правительства принять системные меры для стабилизации ситуации на топливном рынке.
Президент России Владимир Путин осведомлен об очередях на автозаправочных станциях (АЗС) в стране. Меры по обеспечению заправок топливом и сдерживанию роста цен на бензин и дизель принимаются, заявил российский лидер на совещании с членами правительства и руководителями ведущих энергетических компаний.
«Нам проблемы дополнительные не нужно создавать самим себе. По этим вопросам и поговорим… Вместе с тем вы хорошо знаете, что проблемы и для автомобилистов, и для бизнеса сохраняются: и очереди, к сожалению, тоже на заправках есть, и нужную марку бензина не всегда можно найти», — приводит слова Путина официальный сайт Кремля.
Президент отметил, что для оперативного реагирования правительством создан специальный круглосуточный штаб. Кроме того, совместно с нефтяными компаниями подготовлены дополнительные предложения по насыщению внутреннего рынка топливом.
«В целом для стабилизации топливного рынка считаю необходимым принять системные меры, которые соответствуют масштабу текущих вызовов. Речь идёт о наращивании объёма предложения, а также о необходимости выдерживать экономически обоснованные цены на топливо», — сказал Путин на заседании.
Также уже введён полный запрет на экспорт бензина и авиакеросина. Обсуждается вопрос и о возможном введении аналогичного запрета на вывоз дизельного топлива за границу.
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