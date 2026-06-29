Путин сообщил о мерах по борьбе с дефицитом бензина

Уже в июле производство автомобильного топлива в России должно вырасти, заявил президент.

© Александр Гальперин/РИА Новости

Президент России Владимир Путин сообщил, что для стабилизации ситуации с топливом на внутренний рынок поступили ранее накопленные резервы. По его словам, несмотря на отгрузку этих объёмов, текущие запасы бензина практически соответствуют уровню прошлого года.

«Несмотря на то что мы начали использовать эти запасы, в настоящий момент резервы бензина практически соответствуют уровню за аналогичный период прошлого года. Здесь нужно и дальше действовать взвешенно и, безусловно, аккуратно», — приводит слова Путина официальный сайт Кремля.

По данным Минэнерго, которые озвучил президент, текущие запасы бензина в стране составляют 1,7 миллиона тонн. Это всего на 4% меньше, чем год назад, и свидетельствует о том, что острого дефицита топлива нет. Кроме того, нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) в ближайшее время должны увеличить объёмы выпуска топлива.

«На полную мощность используются крупнейшие нефтеперерабатывающие заводы, задействован потенциал средних и малых предприятий. Также сокращены сроки текущих ремонтов, плановые перенесены на более поздний срок. И уже в июле, по прогнозам, производство основных видов топлива должно превысить июньские показатели», — заключил Путин.

Путин высказался об очередях на заправках