Раскрыты подробности о первом автомобиле Tenet Plus

Tenet Plus раскрыл оснащение и технические характеристики нового кроссовера L6.

© Tenet Plus

Российский автомобильный бренд Tenet Plus официально представил свою первую модель — среднеразмерный кроссовер L6. Автомобиль уже доступен для предварительного заказа, а его производство налажено на мощностях завода в Калуге.

Новинка относится к сегменту среднеразмерных кроссоверов. Её габариты составляют 4554 × 1852 × 1681 мм, а колёсная база — 2700 мм, что обеспечивает просторный салон. Дорожный просвет в 187 мм позволяет уверенно чувствовать себя как в городе, так и на просёлочных дорогах.

Tenet Plus L6 предлагается с двумя вариантами 1,5-литрового турбодвигателя, работающего на бензине АИ-92:

Передний привод: Двигатель развивает 147 л.с. и 225 Нм крутящего момента. Он работает в паре с 6-ступенчатой роботизированной коробкой передач.

Двигатель развивает 147 л.с. и 225 Нм крутящего момента. Он работает в паре с 6-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Полный привод: Более мощная версия выдаёт 150 л.с. и 270 Нм крутящего момента благодаря турбокомпрессору с изменяемой геометрией турбины и непосредственному впрыску. За переключение передач отвечает 7-ступенчатая роботизированная КПП.

Объём топливного бака — 57 литров. Заявленный комбинированный расход топлива начинается с 6,9 литра на 100 км.

© Tenet Plus

В салоне установлены цифровая приборная панель (8,8 дюйма) и мультимедийная система с вертикальным экраном (13,2 дюйма) с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. Для смартфона предусмотрена беспроводная зарядка мощностью 50 Вт.

Водительское кресло имеет электрорегулировки в 6 направлениях, обогрев и вентиляцию. Пассажирам второго ряда доступны порты Type-C и USB с подсветкой. За комфорт отвечает двухзонный климат-контроль с фильтром N95.

Кроссовер оснащён семью подушками безопасности. Кузов на 73,77% состоит из высокопрочной стали. В список электронных ассистентов входят адаптивный круиз-контроль с функцией удержания в полосе, система автоматического экстренного торможения и контроля слепых зон.

Более подробная информация о комплектациях и ценах будет объявлена в рамках официального старта продаж, сроки которого объявят отдельно.

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