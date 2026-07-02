Lamborghini Urus стал ещё «злее»: рассекречена версия SE Performante

Это самый мощный кроссовер в линейке Lamborghini.

© Lamborghini

Итальянский автопроизводитель Lamborghini официально представил Urus SE Performante — самую быструю и технологичную версию своего флагманского SUV. Новинка задаёт новые стандарты в сегменте суперкроссоверов, с гордостью заявили в компании из Сант'Агата-Болоньезе.

Автомобиль оснащается такой же гибридной силовой установкой, что и обычный Urus SE — 4,0-литровый V8 с двойным турбонаддувом и электромотором. Однако мощность системы выросла до 812 л.с. и 1000 Нм крутящего момента, что на 12 «лошадок» и 50 «ньютонов» больше. Прирост достигнут за счёт новой выхлопной системы и обновлённого ПО. Это делает Performante SE самым мощным серийным Urus за все девять лет существования этой модели.

Несмотря на прибавку мощности, разгон до 100 км/ч занимает те же 3,3 секунды, что и у негибридного Performante с отдачей 657 л.с. Парадокс объясняется существенным увеличением массы из-за тяговой батареи: новый кроссовер весит 2473 кг, что на 323 кг больше старой версии.

При этом благодаря широкому применению углепластика в конструкции капота, бамперов, крыши и других элементов кузова, а также титановой выхлопной системе Akrapovic снаряжённая масса автомобиля снижена на 32 кг по сравнению с версией SE. Как итог, новинка развивает 200 км/ч за 10,8 секунды, что на 0,4 секунды быстрее. Максимальная скорость обеих версий ограничена на отметке 312 км/ч.

Суперкроссовер получил ряд инженерных инноваций в аэродинамике и шасси. Благодаря массивным сплиттерам, «юбкам» и спойлерам, а также интеграции S-образного воздуховода в передний бампер автомобиль генерирует на 23% больше прижимной силы, чем Urus SE. При этом коэффициент лобового сопротивления снижен на 5% за счёт переработанного днища и самого крупного в истории модели заднего диффузора.

В шасси интегрирован революционный 6D-сенсор, как на суперкаре Temerario. Он измеряет ускорения по осям X, Y, Z, а также крены и рыскания, позволяя системе управления динамикой автомобиля работать на опережение. Это обеспечивает беспрецедентную точность в управлении тягой и тормозным усилием, делая автомобиль невероятно стабильным в любых условиях.

© Lamborghini

Кроме того, в дополнение к стандартным режимам движения Strada, Sport, Corsa и полностью электрическому режиму EV с запасом хода более 60 км версия Performante получила новый режим Rally для езды по песку, гравию и прочим рыхлым покрытиям.

Ориентировочная стоимость Lamborghini Urus SE Performante — $300 000 (23,5 млн рублей). Для сравнения, ценник на стандартную версию начинается от $250 000 (19,5 млн рублей). Старт продаж ожидается в 2027 году.

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